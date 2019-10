Ensheim : „Kreativabend zum Upcycling“

Die Pfarrei Heilige Veronika Ensheim lädt am 23. November ab 20 Uhr zu einem „Kreativabend zum Upcycling“. Die Referentin, Manu Berger, betreibt seit April „Manu‘s Faktur“ in Ormesheim, in der sie aus Müll neue tolle Dinge macht und verkauft.

