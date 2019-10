Saarbrücken : Nachbar-Netzwerk trifft sich

Saarbrücken Das „Netzwerk Gute Nachbarschaft Unterer Rodenhof“ trifft sich am Mittwoch, 16. Oktober, ab 15 Uhr in den Räumen der Bahn-Landwirtschaft. Themen an diesem Mittwoch sind die bevorstehenden Veranstaltungen wie die Fahrt zum Weihnachtsmarkt und die Adventsfeier.