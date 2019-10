Polizeibericht : Pkw-Anhänger verschwinden in Naßweiler

Großrosseln Gleich zwei Pkw-Anhänger wurden am Wochenende in Naßweiler gestohlen. Das meldet die Polizei. In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen verschwand aus der Straße „Am Hirtengraben“ ein Anhänger der Marke „Esterel“, der auf einem frei zugänglichen Baugrundstück abgestellt war.

