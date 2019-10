Saarbrücken : Konzert zu Ehren von Louis-Théodore Gouvy

Saarbrücken Am Sonntag, 20. Oktober, 17 Uhr, lädt der Gemischte Chor Schafbrücke in die katholische Pfarrkirche St. Theresia in Schafbrücke zu einem Konzert zu Ehren des in Schafbrücke-Stahlhammer (ehemals Goffontaine) geborenen Komponisten Louis-Théodore Gouvy.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

2019 jährte sich Gouvys Geburtstag zum 200. Mal.

Auf dem Programm des Konzertes stehen außer Werken von Gouvy unter anderem auch Kompositionen von Komponisten seiner Zeit wie Verdi, Schubert, Gounod, Garvarentz, Asznaour, Comte und Begin.

Mitwirkende sind das Kammerensemble Saarbrücken sowie der Choeur d‘Hommes de Hombourg-Haut aus Frankreich unter der Leitung von Patricia Czekala und Norbert Ott.