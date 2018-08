Doppelkopf in feschen Slippern

Vieles im Leben lässt sich erlernen. Etwa mit Messer und Gabel zu essen. Oder nie mit offenem Fenster durch die Waschanlage zu fahren. Selbst richtig abgefahrenes Zeug wie Quantenphysik, Einradfahren, Doppelkopf, Steuerrecht, Jonglieren mit drei Flummis, Bayrisch, auf zwei Fingern pfeifen und, und, und – kann man alles lernen. Es gibt aber leider Dinge, die kriegt man einfach nicht auf die Reihe. Es ist mit den Gegebenheiten der menschlichen Anatomie beispielsweise unmöglich, einen Anstieg flotten Schrittes hochzumarschieren und dabei auch nur halbwegs elegant auszusehen. Gelingt niemandem. Auch ist es absolut nicht machbar, sich derzeit richtig anzuziehen. Jetzt beginnt nämlich die Zeit, in der man immer falsch angezogen ist. Immer. Ist man morgens beim Gang zum Briefkasten noch froh über die dicke Weste, stöhnt man zwei Stunden später schon ob der Hitze, die unterm langarmigen Flanellhemd schier unerträglich wird. Lässt man sich aber am Nachmittag von der Sonne blenden und entscheidet sich für fesche Slipper samt Beinfreiheit, verlässt man die Gartenparty spätestens um halb zehn mit Gefrierbrand an den Oberschenkeln und Füßen, die frühestens im Juni 2019 wieder warm werden. Daher mein Rat:

Fröstelt es

am frühen Morgen,

schnell ein kurzes

Hemd besorgen,

wärmt die Sonne

noch um fünf,

langes Beinkleid,

warme Strümpf.