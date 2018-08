Am Wochenende wird’s weihnachtlich

Schon mal auf den Kalender geschaut? Ganz genau: In knapp 120 Tagen ist Weihnachten. Schon mal aus dem Fenster geschaut? Ganz genau: Sonne satt und über 30 Grad. Wie, bitteschön, soll denn da Weihnachtsstimmung aufkommen? Dieser verdammte Sommer mit seiner endlosen Hitze, der Dürre und dem ganzen Wahnsinn verhagelt einem komplett die Vorfreude aufs Fest. Wie schön es doch ansonsten ist, wenn traditionell im August endlich wieder Lebkuchen, Spekulatius, Rumkugeln und Dominosteine im Laden stehen. Das ist der Startschuss, um die Heizung wieder ein- und den Ventilator auszuschalten. Im Keller kramt man dann die Kiste mit dem Plastikweihnachtsmann hervor, der in seiner Strickleiter buchstäblich rumhängt wie Quasimodo nach drei Flaschen Asti Spumante und dennoch ab Ende September an den ersten Fassaden kraxeln darf. Legt man dann noch zu Glühwein und Christstollen die „Größten Weihnachtshits“ mit Richard Clayderman auf, kann man fast schon ein bisschen die Fahne vom Weihnachtsmann mit der Sammelbüchse in der Fußgängerzone riechen. Weihnachtsfeeling pur.

Und dieses Jahr? Kann man das alles knicken. Kommt doch null Stimmung auf, wenn im Freibad die Schokoglasur vom Lebkuchen mit der Sonnencreme eine schmierige Verbindung eingeht. Und Spekulatius mit verschwitzten Händen mampfen ist auch nur so appetitlich wie ein Gruppenfoto bei der Vereinsfeier adipöser FKK-Anhänger.

Nein, es will in diesem Sommer einfach keine Weihnachtsstimmung aufkommen. Noch nicht. Aber am Wochenende sollen die Temperaturen auf frostige 25 Grad abstürzen. Endlich.

Dann gilt es: Lebkuchen, Heizung, Clayderman – das volle Programm. Und wenn dann auch demnächst im Radio noch „Last Christmas“ läuft, steht das Christkind auch bald schon vor der Tür.

Ich wünsche frohe und besinnliche Weihnachten.