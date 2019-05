Lebenshilfe : Ein neues Zuhause für 32 Menschen

Die Bewohner (von links) Patricia Ehrlich, Hans-Jürgen Bieber und Heike Lindner begrüßten alle Gäste, die zur Einweihung kamen. . Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf 3,5 Millionen Euro hat die Lebenshilfe Obere Saar in Wohnungen für Behinderte investiert. Am Freitag war die offizielle Einweihung. Und dabei gab es viele glückliche Gesichter zu sehen.

„Herzlich Willkommen in meinem neuen Zuhause“, sagte Patricia Ehrlich und strahlte über das ganze Gesicht. Mit diesem Gruß empfing die Bewohnerin des neuen Robert-Jeanrond-Hauses in Kleinblittersdorf am Freitagmorgen alle Gäste, die zur Eröffnung des Neubaus nach Kleinblittersdorf kamen. Der Verein Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen Obere Saar hat für 3,5 Millionen Euro mitten in Kleinblittersdorf ein neues Zuhause für 32 Menschen mit Behinderungen gebaut.

„Es ist einfach toll. Es ist so schön ruhig hier, und wir haben große Zimmer und jeder sein eigenes Bad“, sagt Hans-Jürgen Bieber, der bereits seit zwei Monaten in dem neuen Haus wohnt und überglücklich ist. Auch Heike Lindner ist mit ihrem Verlobten eingezogen. „Wir können morgens mit der Saarbahn zur Arbeit fahren und haben nur ein paar Meter bis zum Bahnhof. Auch das Einkaufen in den Geschäften im Ort ist jetzt viel einfacher“, berichtet Heike Lindner.