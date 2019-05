Rat für Bauherren : Untere Bauaufsicht berät im Historischen Rathaus

(red) Die Untere Bauaufsichtsbehörde des Regionalverbandes bietet einen Beratungstermin an der Oberen Saar. Die Sprechstunde in Kleinblittersdorf, Rathausstraße 15, ist am Montag, 3. Juni, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Dann haben Kleinblittersdorfer, die bauen möchten, wie an jedem ersten Montag Gelegenheit, sich zu informieren. Fällt der erste Montag auf einen Feiertag, ist der Termin eine Woche später.