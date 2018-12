später lesen Für den guten Zweck Kunden erfüllten Wünsche zum Fest Teilen

Twittern







Kurz vor Weihnachten übergab Karstadt Saarbrücken viele schöne Geschenke an die gemeinnützige Organisationen pro familia Saarbrücken und an die Elterninitiative krebskranker Kinder. Die Geschenke waren dank der Großzügigkeit von Karstadt-Kunden während der „Wunschbaum-Aktion“ in der Filiale zusammengekommen. red