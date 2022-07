Deutsche Glasfaser und Inexio : Ausfall der Internetverbindungen im Raum Saarbrücken – das ist der Grund

Netzwerkkabel stecken in einem Serverraum in einem Switch (Symbolbild): Die Internetverbindung ist derzeit im Raum Saarbrücken gestört. Foto: dpa/Matthias Balk

Update SZ-Leser melden im Bereich Saarbrücken den Ausfall ihrer Internetverbindung. Internetanbieter Inexio bestätigte die Probleme und nannte die Ursache des Problems.

. Im gesamten Bereich Saarbrücken und in den angrenzenden Landkreisen meldet die Deutsche Glasfaser und Inexio eine Störung des Telefon- und Internetnetzwerks. SZ-Leser berichten von Totalausfällen ihrer Kommunikationsverbindungen im Raum Saarbrücken und auch das Internetportal „Alle Störungen“ weist für Inexio am Mittwoch eine hohe Zahl von Störungsmeldungen im Bereich Saarbrücken aus.

Beim Störungsdienst der Firma Inexio in Saarlouis wird den Anrufern schon per Bandansage mitgeteilt, man habe „eine Störung im Postleitzahlengebiet 66 und arbeite mit Hochdruck daran, diese zu beheben.“

Inzwischen hat Unternehmenssprecher Thomas Schommer mitgeteilt, dass bei Bauarbeiten in Saarbrücken-St. Johann eine Glasfaserleitung der Inexio durchtrennt worden sei. Der Schaden sei am Nachmittag lokalisiert worden und betreffe Privat- und Geschäftskunden. Die Reparatur habe oberste Priorität, sei aber enorm aufwändig. Glasfaserverbindungen müssten „Faser für Faser“ neu verbunden werden. Eventuell seien Tiefbauarbeiten notwendig. „Das ist auf keinen Fall eine Sache von Minuten, das wird Stunden dauern“, so der Sprecher des Unternehmens.