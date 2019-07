Verbraucherverhalten : Konsumkritischer Stadtrundgang

Saarbrücken Die Initiative Weltbewusst Saar bietet den nächsten konsumkritischen Rundgang durch Saarbrücken am Samstag, 27. Juli,von 12.30 bis 14.30 Uhr. Die Teilnehmer sollen erfahren, wo und wie sie in Saarbrücken schon klimaschonend und nachhaltig leben und einkaufen können.

Es geht der Initiative zufolge auch um globale Zusammenhänge: Was hat Kakao mit Gerechtigkeit zu tun? Wieso beschleunigen Burger den Klimawandel? Was steckt in Handys? Ohne Plastik – wie soll das gehen?