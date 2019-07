Für junge Naturfans : Ferienfreizeit im Wildpark

Saarbrücken Die Wildpark-Akademie bietet in den Sommerferien von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August, eine weitere Ferienfreizeitwoche im Wildpark Saarbrücken an.

Das teilt die Akademie mit. Während dieser Freizeit lernen die Kinder, wie man mit Wildparktieren umgeht. Die Kinder dürfen reiten, schnitzen und basteln. Außerdem stehen Grillen, Orientierungsspiele und Wanderungen auf dem Programm. Erfahrene Naturpädagogen betreuen die Kinder bei allen Aktivitäten, die sich im Wildpark und in unmittelbarer Umgebung abspielen. Die tägliche Betreuungszeit dauert von 8 Uhr bis 16 Uhr. Eine warme Mahlzeit in der Mensa der Universität des Saarlandes und Getränke sind im Preis von 150 Euro inklusive. Bei schlechtem Wetter stehen zusätzlich Räume in der Forstverwaltung zur Verfügung.