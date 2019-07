Aus den Vereinen : Vereinsnachrichten

Der Obst- und Gartenbauverein Rilchingen-Hanweiler lädt am 20. Juli, 15 Uhr, zu einer Exkursion mit dem Diplom-Biologen Michael Keller, einem Fachberater für Obst- und Gartenbau im Landkreis St.

Die Schiedsrichtergruppe Obere Saar veranstaltet am Freitag, 19., und Samstag, 20. Juli, in der Rehbock-Arena in Bischmisheim sein Sportfest. Am heutigen Freitag spielen: 18.30 Uhr, FV 09 Bischmisheim – SV Bliesmengen-Bolchen, 20.10 Uhr, FV 09 Bischmisheim – SV 19 Bübingen AH, am Samstag, 20. Juli, beginnt um 11 Uhr das Turnier der Schiedsrichtermannschaften aus Lothringen, Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Das Endspiel ist um 16.45 Uhr vorgesehen.