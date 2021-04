Saarbrücken : Nauwieser Bücherschätze hatten Premiere

Vor vielen Häusern des Nauwieser Viertels hatten die Bewohner Literatur zum Mitnehmen bereitgestellt. Auf diese Weise feierte die Viertel-Initiative den Welttag des Buches und leistete einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Foto: Nele Scharfenberg

Saarbrücken Zum Welttag des Buches hat sich das Nauwieser Viertel in eine große Open-Air-Bücherei verwandelt.

Wer am Wochenende durch das Nauwieser Viertel lief, sah vor vielen Haustüren, auf Türschwellen und in Eingängen Kisten mit Büchern. Zum Welttag des Buches, der jährlich am 23. April ist, hatte die Initiative Nauwieser Viertel die Aktion „Nauwieser Bücherschätze“ ins Leben gerufen und die Bewohner des Viertels aufgefordert, Bücher untereinander zu tauschen.

„Wir wollten die Türschwellen in eine Buch-Verschenk-Schatzkiste verwandeln – und das ist uns gelungen“, resümieren die Organisatoren. „Viele Leute haben Bücher, die sie selbst nicht mehr brauchen, vor die Türen gelegt. Und andere konnten sich neuen Lesestoff mit nach Hause nehmen.“ Wie in einer großen Bibliothek konnte man am gesamten Wochenende durch die Straßen schlendern und in den Kisten stöbern. Diese Art des Schenkens hat im Nauwieser Viertel bereits seit vielen Jahren eine gute Tradition.

„Menschen legen etwas, das sie nicht mehr brauchen, das aber noch in gutem Zustand ist, vor die Tür. Das ist besser als Wegwerfen. Mit dieser Aktion wollten wir die Nachbarschaftsidee aufgreifen und ein Zeichen des Miteinanders und der Nachhaltigkeit in diesen besonderen Zeiten setzen. Und wir glauben, dass das gelungen ist“, heißt es von den die Organisatoren. „Die Resonanz war durchweg positiv, und wir freuen uns, dass unsere Idee so gut angenommen wurde.“