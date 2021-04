„Werden aggressive Fußballfans in Innenstadt nicht mehr tolerieren“ : Große Polizeikontrolle auf St. Johanner Markt in Saarbrücken

Saarbrücken 130 Polizeibeamte und 24 Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes in der City von Saarbrücken unterwegs.

Die Polizei will Vorkommnisse wie am letzten Samstag, als es zu einem Massenauflauf und zu Auseinandersetzungen mit Fußballfans auf dem St. Johanner Markt kam (wir berichteten), unbedingt verhindern und hat daher während des Fußballspiels des 1. FC Saarbrücken und der Gäste aus Mannheim die Kontrollen in der Saarbrücker Innenstadt deutlich verstärkt.

Ab 18 Uhr waren 130 Polizeibeamte und 24 Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes in der City unterwegs. "Wir kontrollieren die Abstandsregeln und die Einhaltung der Maskenpflicht in der Kaltenbachstraße", sagte Yvonne Köhler, Abteilungsleiterin für den Kommunalen Ordnungsdienst bei der Stadt Saarbrücken. Die Beamten stießen am frühen Abend auf ein gut besuchte Außengastronomie, sahen aber keinen Grund für ein Einschreiten.

Die Präsenz von Polizei und Ordnungsdienst soll am Wochenende fortgesetzt werden. Die Kommunalen Ordnungshüter seien Samstag bis Mitternacht vor Ort und damit über die Sperrstunde hinaus im Einsatz, so Köhler. Polizei-Einsatzleiter Udo Schneider sagte, dass man aggressive Fußballfans in der Innenstadt nicht mehr tolerieren werde. Die Polizei habe am Mittwoch bis zum Spielbeginn im Ludwigspark allerdings keinerlei Störungen in der Stadt oder am Stadion wahrgenommen. Streifen waren in allen Bereichen, auch in den Saarwiesen zu sehen, die Polizei hatte mehrere Fußgruppen rund um die Fußgängerzone im Einsatz.