Wintervortragsreihe in Saarbrücken : Der Zoo lädt zu einer Fotoreise nach Kenia ein

St. Johann Den Süden Kenias bereiste der Naturfotograf und Biologe Ralf Kohl. Das Resultat ist im Saarbrücker Zoo zu erleben.

Der Biologe und Naturfotograf Ralf Kohl zeigt Aufnahmen von Landschaften und einer vielfältigen Tierwelt. In Masai Mara nördlich der Serengeti hat er große Huftierherden beobachtet. Seine Reise führte ihn entlang des ostafrikanischen Grabenbruchs zu Seen und Vulkanen und ins kenianische Hochland. Dort bemühen sich die Mitarbeiter des privaten Solio Game Reserve um den Schutz und die Nachzucht von Breit- und Spitzmaulnashörnern. Neben vielen anderen Arten sind dort Netzgiraffen zuhause. Im Samburu-Nationalpark entstanden Fotos von Elefantenherden, Grevy-Zebras und Giraffengazellen. Am Mount Kenia gibt es eine besondere Pflanzengemeinschaft mit Senecien und Lobelien. Der Vortrag ist im Forscherhaus des Zoos. Der Zugang etwa 100 Meter rechts des Haupteingangs ist vom Seiteneingang an der Breslauer Straße aus beleuchtet. Der Eintritt kostet fünf Euro. Alle Vorträge beginnen um 19.30 Uhr.