Großrosseln : Volkshochschul-Kurse starten am 5. Februar

Die neuen Kurse der Volkshochschule Großrosseln beginnen am 5. Februar. Die örtlichen Programme mit über fünfzig Angeboten liegen in den Filialen der Sparkasse Saarbrücken in Großrosseln, im Rathaus, bei den Ortsvorstehern und in vielen Geschäften im Warndt aus.

