Sulzbach : Neujahrskonzert des Saarländischen Chorverbandes

Sulzbach Schöne Stimmen laden zum Neujahrskonzert nach Sulzbach ein.

Der Saarländische Chorverband gibt sein Neujahrskonzert am Sonntag, 19. Januar, ab 17 Uhr in der Aula Sulzbach, Gärtnerstraße 12. Mitwirkende sind in diesem Jahr der Jugendchor Young Harmony Kleinblittersdorf (Leitung: Karin Noe), der Frauenchor Constanze (Leitung: Panajotis Ampartzakis), der Gemischte Chor Frohsinn Alt-Saarbrücken (Leitung: Markus Schaubel), das Ensemble Stimm-im-Puls (Leitung: Benedikt Wesner) und der Männerkammerchor Ensemble 85 (Leitung: Matthias Rajczyk). Die Mischung aus sehr verschiedenen Vokelensembles verspricht den Gastgebern zufolge wieder ein abwechslungsreiches Programm. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt sechs Euro.