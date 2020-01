Fridays For Future in Mainz : Saarländer unterwegs zur Klimademo in Mainz

Saarbrücken/Mainz 47 saarländische Klimaaktivisten sind heute Vormittag zur bundesweiten zentralen Demonstration von Fridays For Future nach Mainz aufgebrochen.

Die Saarländischen Aktivisten von Fridays for Future haben sich am Freitag (17.1.2020) am Saarbrücker Hauptbahnhof getroffen und fuhren gemeinsam zu einer bundesweiten Großdemonstration ihrer Bewegung nach Mainz. 47 Aktivisten starteten in der Landeshauptstadt schon am frühen Morgen, um in Mainz Flagge zu zeigen. Darunter der 14-jährige Tim Gilzendegen, der seit Gründung der Bewegung dabei ist und Kritik an der Bundeskanzlerin äußert.