Familientag, „eine tolle Sache!“

„Also fürs erste Mal: Ich find’s eine wirklich tolle Sache!“, sagte eine junge Frau im Publikum, deren beide Kinder sich gerade, am Sonntagnachmittag, beim ersten Heusweiler Familientag amüsierten. Während die Angebote im Freien etwas unter dem regnerischen Wetter litten, war es, gegen 16 Uhr am Nachmittag, in der Kulturhalle am Markt „gestubbte voll“, Aussteller und die Vereine auf der Bühne hatten also eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren.