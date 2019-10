Von Dienstag bis Sonntag : Museumsführung für Senioren

Petite-Rosselle Spezielles Programm in Petite-Rosselle von Dienstag bis Sonntag.

Anlässlich der frankreichweiten Woche der Senioren bietet das Musée Les Mineurs Wendel in Petite-Rosselle vom 8. bis 13. Oktober für die Generation 60 wieder ein besonderes Programm auf den Spuren des Bergarbeiterlebens. In dieser Woche gibt es von Dienstag bis Sonntag Museumsführungen zum Leben der Bergleute in deutscher und französischer Sprache. Eingeladen sind sowohl Gruppen, zum Beispiel Bewohner von Seniorenheimen, als auch Einzelbesucher.