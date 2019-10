Polizeieinsatz : Nächtliche Schlägerei vor Großrosselner Spielhalle

Zu einer Schlägerei ist die Polizei in der Nacht auf Montag in Großrosseln ausgerückt. (Symbolbild).

Großrosseln Zum wiederholten Mal innerhalb kürzester Zeit musste die Polizei zu einer handfesten Auseinandersetzung ausrücken.

Mehrer Männer haben sich am späten Sonntagabend (6. Oktober) vor einer Spielhalle in Großrosseln geprügelt. Dabei sind zwei Beteiligte verletzt worden, wie ein Sprecher der Völklinger Polizei meldet. Demnach war es kurz kurz vor Mitternacht zu der Schlägerei gekommen, an der bis zu sieben Haudegen mitgewirkt haben sollen. Allesamt stammen sie aus dem grenznahen Lothringen. Als die Ermittler, von einem Anrufer alarmiert, am Tatort „Am Bahnhof“ ankamen, waren die Gewalttätigen bereits auseinander. Zwei Opfer (34 und 38) waren so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus mussten. Was den Auslöser für die Keilerei gegeben hat, steht noch aus.