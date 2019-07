Parc Explor Wendel : Schnitzeljagd mit dem Handy im Bergbaumuseum Wendel

Mit dem Handy können die Besucher das Museum in Petite-Rosselle entdecken. Foto: Parc Explor Wendel. Foto: Musee Mineurs

Petite-Rosselle Der Parc Explor Wendel bietet vom 6. Juli bis 1. September eine Schnitzeljagd per Smartphone durch das Musée Les Mineurs Wendel an. Bei der spielerischen Entdeckungstour lassen sich mit dem Smartphone oder i-Pad die Höhepunkte des Bergbaumuseums per QR-Codes entdecken, z. B. die Eingangshalle, der Saal der Gehängten oder die Lampenstube.

