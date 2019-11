Heusweiler : Gnadenhochzeit im Heusweiler Ortsteil Holz

Heusweiler Gnadenhochzeit feiern Emmy und Horst Schwartz im Heusweiler Ortsteil Holz am Sonntag, 24. November. Ihr 70-jähriges Eheleben hat ihnen stets Freude bereitet – und sie betonen: „Wir haben unser Glück auch gemeinsam erarbeitet, geschenkt wurde uns nichts.“

So lange gültig wie das Grundgesetz der Bundesrepublik ist nun auch schon die Ehe von Emmy und Horst Schwartz. In Heusweiler haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Horst Schwartz ist heute 94 Jahre, seine Frau Emmy 92.

Am Pfingstmontag 1947, das Saarland lag in weiten Teilen nach dem Krieg noch in Trümmern, da lernten sich Horst Schwartz und Emmy, geborene Büch, im ehemaligen Gasthaus Scherer In Heusweiler-Dilsburg kennen. „Es hat gleich gefunkt“, erinnert sich das Paar auch mehr als 70 Jahre später. Schwartz hatte als damals junger Mann (Jahrgang 1925) mit dreijährigem Kriegseinsatz in Russland schon ein bewegtes Leben hinter sich. Zwei Jahre nach dem Kennenlernen folgte dann die Hochzeit.