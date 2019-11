Manuel Braun ist immer im Dienst seiner Mitmenschen : Als Helfer in der Not reist er um die Welt

Saarbrücken Manuel Braun ist in Saarbrücken als Feuerwehrmann und Notfallsanitäter unterwegs. Ambulanzflüge sind sein Nebenjob.

„Er war nicht bei Bewusstsein, künstlich beatmet und intensivpflichtig. Wir haben ihn in der Klinik in Ägypten aufgenommen und in Norwegen im Krankenhaus übergeben. Bett zu Bett nennen wir das, denn wir begleiten die Patienten auch auf den Wegen von und zum Flughafen. Dabei nutzen wir Krankenwagen vor Ort, die mitunter aus unserer Sicht historisch sind. Da wir aber unser eigenes medizinisches Material nutzen und alles mitbringen, sind die Patienten immer bestens versorgt“, erzählt Braun, der bis zu fünf Tage im Monat für den Ambulanzflugdienst abzweigt. „Wenn man sich auf den Dienstplan schreibt, ist man meist nach kurzer Zeit in der Luft. Mit zwei Piloten, einem Arzt und mir als Pflegekraft.“ Die Touren führen ihn rund um den Globus, denn die Ambulanzflüge scheuen keine Interkontinentalverbindungen. So war er schon in Angola oder in den USA, in Bangkok oder Jamaika. Die Patienten seien oft Urlauber, die einen Unfall hatten oder einen Herzinfarkt erlitten, vielfach auch europäische Rentner, die im Ausland leben und nach einem schweren Notfall die Versorgung zuhause in Europa vorziehen. Fast alle hätten entsprechende Versicherungen, denn ein Ambulanzflug sei eine teure Angelegenheit. Schon bei einer Mittelstrecke komme leicht ein fünfstelliger Eurobetrag zusammen. Allerdings sei die Crew hoch qualifiziert, und der medizinische Standard entspreche der Ausstattung einer deutschen Intensivstation. „Wir haben alles dabei, denn auf die Geräte im Ausland wollen wir uns nicht verlassen“, sagt Braun.