Saarbrücken Die Jamaika-Koalition im Stadtrat will ein Projekt aus Münster auf die Landeshauptstadt übertragen.

Die Koalitionsfraktionen CDU, Grüne und FDP im Saarbrücker Stadtrat setzen sich dafür ein, dass das Frauen-Hilfsangebot des Frauennotrufs Münster, „Luisa ist hier“, auch in der Landeshauptstadt umgesetzt wird. Das Hilfsangebot richtet sich primär an Frauen, die sich auf Partys mit einer unangenehmen Situation konfrontiert sehen. Aber auch Männer können davon Gebrauch machen. Mit der Frage „Ist Luisa hier?“ können sich Betroffene an das Personal im Lokal wenden und erhalten diskret Hilfe. „Die Koalition hält die Umsetzung des Projekts für einen wichtigen Schritt zur Gewaltprävention, insbesondere zur Eindämmung sexualisierter Gewalt gegen und sexueller Belästigung von Frauen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Jamaika-Bündnispartner.