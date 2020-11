Pandemie-Entwicklung im Regionalverband : 109 neue Corona-Infektionen

Regionalverband 109 neue Corona-Infektionen registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) am Freitag, 27. November, bis 16 Uhr. Gleichzeitig durften 77 Personen ihre Quarantäne beenden. Somit galten am Freitagabend 781 Menschen im RV als coronainfiziert, 466 in Saarbrücken, 93 in Völklingen, 68 in Sulzbach, 43 in Heusweiler 35 in Püttlingen und 76 in den fünf weiteren Umland-Kommunen.

