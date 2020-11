Aktuelle Zahlen : 215 neue Corona-Fälle im Saarland

Saarbrücken Die Zahl der Corona-Infektionen im Saarland ist auf 12 562 bestätigte Fälle gestiegen. 10 047 Fälle gelten als geheilt.

Die Zahl der Corona-Fälle im Saarland ist landesweit im Vergleich zum Vortag um 215 Fälle auf jetzt 12 562 bestätigte Fälle angestiegen. Dies teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Freitagabend mit. Hier sind alle von den Gesundheitsämtern bis 18 Uhr gemeldeten Daten berücksichtigt. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich auf 277. In Wadern ist nach Angaben des Landkreises Merzig-Wadern ein 57-Jähriger, der an Covid-19 erkrankt war, verstorben.