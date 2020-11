Fallzahlen klettern nach Testung : Jetzt 25 Infektionen in Homburger Altenheim

Homburg Die Zahl der Corona-Fälle in einer Homburger Senioreneinrichtung ist am Freitag um sieben auf 25 angestiegen. Das teilt der Saarpfalz-Kreis mit. Zunächst war eine Person in der Einrichtung positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet worden, in der Folge wurden die Kontaktpersonen aus mehreren Wohnbereichen sowie Mitarbeiter abgestrichen.

Der Test schlug bei 13 Bewohner und fünf Pflegekräften an (wir berichteten). Danach wurden etwa 150 weitere Abstriche vorgenommen, es stünden nur noch wenige Testergebnisse aus. Aufgrund der langen Inkubationszeit würden jedoch kommende Woche noch einmal alle Mitarbeiter und Bewohner, abgestrichen, um weitere Infektionen ausschließen zu können.