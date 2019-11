Kripo im Einsatz : Verdacht auf Rauschgifthandel –Drogenrazzia in Bildstock

Die Kripo hat ein Haus in Bildstock am Samstag (2. November) nach Drogen durchsucht.

Bildstock Über mehrere Stunden zieht sich der Einsatz in dem Friedrichtsthaler Stadtteil hin.

Die Polizei hat mit einer groß angelegten Aktion in Bildstock Drogendealer dingfest machen wollen. Wie ein Sprecher der Führungs-und Lagezentrale in Saarbrücken bestätigt, waren am Samstagnachmittag (2. November) unter anderem Kripobeamte im Einsatz. Die Fahnder durchsuchten ein Haus in der Spiesener Straße. Auch Kollegen der Sulzbacher Polizei waren an der Razzia beteiligt. Experten des Drogendezernats beim Landespolizeipräsidium unterstützen die Ermittler.