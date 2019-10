Friedrichsthal : Kunsthandwerkermarkt in der Montessori-Schule

Friedrichsthal Einen großen Kunsthandwerkermarkt veranstaltet die Montessori Gemeinschaftsschule Saar am Samstag, 9. November, in Friedrichsthal, Im Grühlingswald 19. Geknüpftes, Gefilztes, Keramik, Holz, Schmuck, Textilien, Kunst, Seifen und vieles mehr sind im Angebot.

In den Sälen der Schule stellen nicht nur 39 Kunsthandwerker, Designer und Künstler ihre Waren aus. Dazwischen bieten auch Schüler ihre Werke an. Aktuelle Trends wie „Upcycling“, also Neues aus Altem zu machen, finden genauso ihren Platz, wie alte Handwerkstechniken. Bereichert wird der Markt mit Produkten der verschiedenen Schülerprojekte sowie der Schülerfirma Drosophila. Um 12 Uhr spielt die Musikgruppe St. Josef aus Friedrichsthal in der Cafeteria. Für Kinder gibt es Kreativstände zum Mitmachen. Bei einer Medien- und Büchertombola können auch Eintrittskarten für Kunst- und Kultur-Veranstaltungen gewonnen werden. Der Kunsthandwerkermarkt öffnet um 11 Uhr und schließt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.