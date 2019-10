Porträt : Mit viel Herz für ihr Friedrichsthal

Friedrichsthal Anne Hauptmann hat sich als Erste Beigeordnete und darüber hinaus für ihren Heimatort eingesetzt.

Anne Hauptmann (70) war 15 Jahre lang die Erste Beigeordnete des Friedrichsthaler Bürgermeisters und engagierte sich seit 1989 für die SPD in der Kommunalpolitik. Dort war sie Stadträtin und hatte mit ihrer Fraktion lange eine absolute Mehrheit, was sie gar nicht so toll findet: „Absolute Mehrheiten bringen immer das Risiko mit sich, dass die Opposition hinten runterfällt. Dabei ist es in der Kommunalpolitik wichtiger als auf jeder anderen politischen Ebene, dass Entscheidungen sinnvoll sind und von möglichst vielen Menschen mitgetragen werden“, sagt sie im Rückblick. Die Mitwirkung aller Parteien an gemeinsamen Zielen dürfe man nie aus den Augen verlieren, sagt die gelernte Verkäuferin, die in einem Pelzhaus lernte und deren letzte Arbeitsstation die Saarbrücker Zeitung war. Als Stadträtin und SPD-Ortsvereinsvorsitzende engagierte sie sich für den Strukturwandel in Friedrichsthal, für den Erhalt des Schwimmbads und die Gründung eines Jugendzentrums. Neubaugebiete wurden erschlossen. „Friedrichsthal hat Schulden, aber die öffentlichen Einrichtungen haben wir nie vernachlässigt“, sagt sie heute nicht ohne Stolz auf das, was man in Friedrichsthal trotz leerer Kassen immer wieder erreicht habe.