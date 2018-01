später lesen Jetzt anmelden IGBCE-Empfang: Rechtsschutzsaal und Geocaching Teilen

Die Ortsgruppe der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie (IGBCE) veranstaltet am nächsten Dienstag, 9. Januar, ab 18 Uhr ihren Neujahrsempfang. In der Hellas-Klause in Bildstock wird ein Bergmannsfrühstück für die Mitglieder und ihre Partner kostenlos gereicht.