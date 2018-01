Mit Yoga Körper und Seele stärken

Yoga, ein ganzheitlicher Gesundheitsweg zur inneren Ruhe, Kraft und Ausgeglichenheit. Durch Übungen aus dem Hatha Yoga werden auf sanfte Weise Muskeln gedehnt, Verspannungen gelöst, die Durchblutung der Organe angeregt, und es kann eine Stärkung des Rückens und der Nerven erzielt werden.

Alle Übungen werden langsam und bewusst nach den Möglichkeiten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausgeführt. Yoga kann dazu beitragen, die körperliche und geistig-seelische Gesundheit zu festigen und Stress abzubauen, die Atmung zu verbessern und Ruhe, Konzentration und Ausgeglichenheit zu gewinnen. Yoga benötigt keine Geräte, keine spezielle Ausrüstung, keine Abweichung von der natürlichen Lebensweise und kann an fast jedem Ort ausgeübt werden. Beim Kneipp-Verein kann man erfahren, wie Yoga Körper und Seele beeinflusst. Die Kurse beim Kneipp-Verein Friedrichsthal-Bildstock beginnen in der 2. Kalenderwoche, also ab 8. Januar, so der Verein.