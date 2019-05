Sozialarbeit : Freizeit von Jugendlichen mitgestalten

Regionalverband Der Regionalverband sucht junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst in einem Jugendzentren machen wollen.

Zehn junge Menschen, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD) in einem der Regionalverbands-Jugendzentren (Juze) geleistet haben, wurden jetzt im VHS-Zentrum am Saarbrücker Schloss geehrt. Im Rahmen der Feierstunde wurde jeder Einzelne mit persönlichen Worten sowie einer Urkunde und einem kleinen Präsent bedacht. Das teilte der Regionalverband mit.

Was macht das FSJ in einem Jugendzentrum des Regionalverbandes aus? Andreas, der sein FSJ im Juz Püttlingen absolviert, findet: „Der Kontakt mit den unterschiedlichen Jugendlichen und deren vielfältige Interessen und dass wir die Freizeit der Jugendlichen mitgestalten können.“

An integrierten Seminartagen wurden die FSJler auf ihre Aufgaben in den Jugendzentren vorbereitet. In der dritten Seminarwoche wurden politische Fragen bearbeitet – beispielsweise: „Nationalsozialismus – wo sind noch Spuren in Saarbrücken auffindbar und was hat das heute noch mit uns zu tun?!“.