Festnahme in Saarbrücker Wache : Handy weg: Bestohlene musste selbst hinter Gitter

(Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken Wer andere anzeigen will, sollte möglichst nicht selbst gerade auf einer Fahndungsliste stehen. Wie die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mitteilt, war eine 25-jährige Französin am Sonntag auf der Wache in der Karcherstraße erschienen, um mitzuteilen, dass ihr jemand das Handy gestohlen habe.

