Sulzbach Auch die Anregungs- und Ereignismanagement-App der Stadt kommt gut an und wurde bereits 262-mal genutzt.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unterwegs, nicht nur um Protokolle zu schreiben. Sie sind auch Ansprechpartner, erkennen die Stimmungslage in der Stadt“, sagt Karl-Heinz Paulus, der stellvertretende Leiter der City-Wache. Der 69-jährige Pensionär kann auf die Erfahrung aus 43 Dienstjahren bei der Polizei zurückgreifen, unter anderem als Leiter der Inspektion Alt-Saarbrücken, „leider hat sich unsere Arbeit in der Stadt noch nicht so rumgesprochen, darum ist die Bevölkerung jederzeit dazu eingeladen, bei uns vorbeizukommen und sich direkt hier in der Lazarettstraße zu informieren.“