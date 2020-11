Polizeibericht aus Sulzbach : Umgekippter Lkw-Anhänger auf der Autobahn 8 bei Quierschied

Quierschied Ein umgekippter Lkw-Anhänger sorgte am Montag, 3. November, gegen 13.45 Uhr für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A 8 bei Quierschied. Ein 49-Jähriger fuhr mit seinem Gespann Richtung Zweibrücken.

Kurz vor der AS Merchweiler blockierte das vordere linke Rad des Anhängers. Hierdurch geriet der Anhänger ins Schlingern und schaukelte sich auf. Dem Fahrer gelang es noch, das Gespann in Richtung des Seitenstreifens zu lenken. Nach einer leichten Kollision mit den Schutzplanken kippte der Anhänger jedoch nach links um, ohne sich hierbei von der Anhängerkupplung der Zugmaschine zu lösen. Der nun seitlich auf der rechten Fahrspur liegende Anhänger war mit Betongewichten, einem Betonsilo sowie einem Baucontainer schwer beladen – und blockierte teilweise die Fahrbahn. Der Verkehr konnte nur einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Die Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 15.30 Uhr. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Das teilte die Polizei am Montagabend mit.