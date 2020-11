Vorfall in der Nähe des Saarlouiser Globus-Marktes : Lkw-Fahrer macht sich nach Unfall aus dem Staub

Saarlouis Wer hat Hinweise?

Die Polizei in Saarlouis bittet um Hinweise zu einem Unfall am Freitag gegen 11.50 Uhr. Zu dieser Zeit fuhr ein grauer Lkw mit Anhänger entgegen der Einbahnstraßenregelung durch den Gaswerkweg in der Nähe des Globus-Marktes in Saarlouis und beschädigte hierbei eine einbetonierte Warnbake.