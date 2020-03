Veranstaltungen in Saarbrücken : Basteln und spielen in der Bibliothek

Basteln und spielen in der Bibliothek

Veranstaltungen in Saarbrücken

Saarbrücken Auch einen Bücherflohmarkt gibt es im März in Saarbrücken.

Die Stadtbibliothek Saarbrücken macht an vier Tagen im März verschiedene Angebote für Kreative, Bücher- und Spiele-Fans. Sie können basteln, Bücher tauschen und verkaufen sowie die Welt der Gesellschaftsspiele erkunden. Passend zur Jahreszeit gibt es die Gelegenheit, an zwei Freitagen, 13. und 20. März, jeweils von 15 bis 17 Uhr, Ostergeschenke und die eigene Frühlingsdeko basteln. Große und kleine Künstler erschaffen aus gebrauchten und alten Materialien etwas Neues. Beim Bücherflohmarkt am Samstag, 14. März, 10 bis 13.30 Uhr, können Schnäppchenjäger privat aussortierte Medien zu kleinen Preisen erstehen oder tauschen. Auch Spiele, CDs und DVDs werden angeboten.