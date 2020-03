Freude schöner Elfer-Schüsse : Der Tag des Hüpfens

Marco Reuther. Foto: SZ/Robby Lorenz

Was ist das Beste am Sport? Dass er gut für die Gesundheit ist? Oder ein veritabler Wirtschaftszweig? Ach was. Das Beste am Sport ist, wenn er uns Erwachsene für ein paar wunderbare Momente in die unbeschwerte Kindheit zurückversetzt.



Von Marco Reuther

Dienstagmorgen, kurz vor Schulbeginn: Ich halte an einer Verkehrsinsel in der Burbacher Jakobstraße. Ein etwa zehnjähriger Junge überquert alleine die Straße, fröhlich hüpfend und breit übers ganze Gesicht grinsend. Mir schießt die Frage durch den Kopf, ab welchem Alter wir wohl diese Unbeschwertheit verlieren und warum man kaum lächelnde – oder gar hüpfende – Erwachsene sieht. Am Abend wurde ich dann eines Besseren belehrt – im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion. Oh ja, da wurde gelacht, gehüpft und gesprungen! Sogar getanzt, und erwachsene Menschen, die sich vor einer Sekunde noch nicht kannten, lagen sich in den Armen. Der vielleicht meist gehörte Satz war „Wir fahren nach Berlin!“, dicht gefolgt von: „Mein Herz!“ (während des Elfmeterschießens). Als ich selbst beim Elfer-Krimi merkte, dass mal wieder atmen vielleicht gar nicht so schlecht wäre, schoss mir seltsamerweise die saarländische Gretchen-Abwandlung durch den Kopf: „Nachbarin, die Drobbe!“