Gemeinderat will Beirat einrichten : Jugendliche dürfen in Riegelsberg mitreden

Riegelsberg Püttlingen hat schon einen Jugendbeirat, die Gemeinde Riegelsberg will jetzt folgen. Das Gremium soll Sprachrohr der Jugendlichen sein.

Die Gemeinde Riegelsberg will einen Jugendbeirat nach dem Vorbild Püttlingens gründen. Bürgermeister Klaus Häusle (SPD) meint mit Blick auf die „Fridays for Future“-Aktionen: „Man stellt fest, dass sich Jugendliche – vielleicht erstmals – verstärkt in die Politik einbringen und auch Gehör finden.“ Alle Riegelsberger Parteien unterstützen einen Jugendbeirat. So sagt Ludwig Dryander (Linke): „Es ist wichtig, die Jugendlichen für Politik zu interessieren, sie sind die Funktionsträger von morgen.“ Frank Schmidt (SPD) rät jedoch dazu, zuerst das Wahlverfahren zu klären, und Caroline Litz (CDU) möchte zunächst einmal das Interesse der Jugendlichen ermitteln. „Nicht dass wir feststellen müssen, dass gar kein Interesse an einer kommunalpolitischen Mitarbeit vorhanden ist.“ Das Ziel der Gemeinde ist klar: Der Beirat soll Sprachrohr für die Jugendlichen sein, die Interessen der Jugendlichen in den politischen Prozess einbringen und die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen fördern. Der Beirat kann auch eigene Veranstaltungen organisieren.