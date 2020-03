Täter lässt Bargeld mitgehen : Einbrecher steigt in Immobilienbüro in Völklingen ein

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Einbruch in Völklingen-Heidstock. Foto: dpa/Friso Gentsch

Heidstock In der Nacht zum vergangenen Dienstag, 3. März, ist ein Unbekannter in der Klausenerstraße 2 in Völklingen-Heidstock in ein Immobilienbüro eingestiegen. Der Einbrecher verschaffte sich nach Informationen der Polizei-Inspektion Völklingen über die Terrassentür Zugang zu den Büroräumen und durchsuchte diese nach Wertgegenständen.



Nach ersten Angaben der Geschädigten ließ der Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag mitgehen.