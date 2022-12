Friedrichsthaler Bürger schätzen fußläufiges Advents-Angebot : Bildstocker Vereine retten den Weihnachtsmarkt

Bildstock Der Bahnengolfclub Bildstock (BGC) und die DJK Bildstock haben dafür gesorgt, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Friedrichsthal auch in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt vor ihrer Haustür besuchen konnten.

Nachdem die Stadt Friedrichsthal auch in diesem Jahr frühzeitig ihren Weihnachtsmarkt abgesagt hatte, übernahmen kurzerhand der Bahnengolfclub (BGC) und der DJK Bildstock diesen Part. Der DJK ist schon seit vielen Jahren für seine hohe Feierlaune und seine attraktiven Feste in und um Bildstock bekannt. Der BGC dagegen ist so etwas wie der Aufsteiger der Saison. Bereits zum Halloween-Fest hatten sie mit vielen ausgefallenen Ideen, einem breiten Angebot an Spiel und Spaß und natürlich allerlei Leckereien von süß bis deftig für Furore im Ort gesorgt. Die Besucherzahlen waren für alle im Verein überwältigend. „Ein irre Erfolg, mit dem wir so nicht gerechnet haben“, resümiert denn auch Sina Emmerich Weßa vom Organisationsteam des BGC. „Nachdem dieser Abend bei allen Gästen so gut angekommen war, haben wir uns entschlossen, in der Adventszeit mit einem Weihnachtsmarkt nachzulegen.“ Das beheizte Zelt war schon am Samstag übervoll, an den Ständen, wo selbstgemachte Liköre, Marmeladen, Plätzchen und Stollen, Handarbeiten aus Holz, Wolle und Stoff und allerlei Weihnachtliches zum Verkauf angeboten wurde, standen die Besucher Schlange. Ein Spielzeugflohmarkt, ein Malwettbewerb für Kids, eine Weihnachtsbaumversteigerung und der Besuch des Weihnachtsmanns rundeten das Fest am Sonntag ab. „Wir haben uns nach den vielen Anfragen im Vorfeld kurzfristig entschlossen, den Markt um den Sonntag zu erweitern“, so Sina Emmerich-Weßa. „Und wir sind echt ins Schwitzen gekommen bei dem großen Andrang, aber natürlich sehr glücklich darüber, dass die Bürgerinnen und Bürger unseren Markt so gut angenommen haben.“