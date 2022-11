Weihnachtsmarkt Schiffweiler : Vier Ortsteile, ein gemeinsamer Weihnachtsmarkt

Als der Nikolaus am Sonntagmittag auf dem alten Schulhof in Stennweiler eintraf, wurde er von Groß und Klein mit einem Lied empfangen. Foto: Heinz Bier​

Stennweiler Gelungener Start in die Adventszeit in Schiffweiler. Auch der Nikolaus kam zu Besuch.

Vier Ortsteile, ein gemeinsamer Weihnachtsmarkt, jedes Jahr in einem anderen Ortsteil So hält es die Gemeinde Schiffweiler schon seit einigen Jahren, „und diese Regelung hat sich bestens bewährt“, bestätigt Christina Baltes. Diesmal fand der Weihnachtsmarkt in Stennweiler statt und als Ortsvorsteherin war die SPD-Politikerin deshalb so etwas wie die Gastgeberin. Bei der gemeinsamen Eröffnung mit ihren Ortsvorsteherkollegen aus den anderen drei Ortsteilen und Bürgermeister Markus Fuchs dankte Baltes am Samstagmittag allen Standbetreibern, „ganz vielen Helfern und den Mitarbeitern des Bauhofes“ für ihr Mitwirken.

15 Teilnehmer aus allen vier Ortsteilen, ausschließlich Vereine, hatten auf dem alten Schulhof ihre Stände aufgebaut und für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot in fester und flüssiger Form gesorgt, wie es zu einer solchen Veranstaltung dazugehört. Am Stand der Interessengemeinschaft Stennweiler (IGS) wurde in einem großen Kessel auf dem Holzfeuer eine zünftige Feuerzangenbowle zubereitet, der CDU-Gemeindeverband hatte den nicht minder umwerfenden Krambambuli im Angebot, die Reservistenkameradschaft Stennweiler empfahl ihren Winzerglühwein, die Rasselbande vom Förderverein Kinder Schiffweiler bereitete Crèpes zu, Burger und Steaks gab es beim Schul-Förderverein Landsweiler-Reden, die neu gegründete Interessengemeinschaft Madenfelder Hof hatte mehrere Sorten Flammkuchen zur Auswahl, bei der Heiligenwalder SPD gab es leckere Speckwaffeln und der TV Heiligenwald bereitete frische Krumbeekiechelcher zu. Der Förderverein und die Freeman Farm verkauften Lose für eine Tombola mit attraktiven Preisen und an mehreren Ständen gab es auch noch Gläser mit Schiffweiler Laxem. Auch Mistelzweige und weihnachtliche Dekorationsgegenstände waren zu haben.

Für Bürgermeister Fuchs ist der Weihnachtsmarkt stets „ein schöner Start in die Adventszeit und eine tolle Veranstaltung für unsere Gemeinde“. Dazu trug auch der Musikverein Harmonie bei, der den Weihnachtsmarkt am Samstag musikalisch eröffnete.