Chorvereinigung Heiligenwald : Chorvereinigung begrüßt Don Kosaken

Heiligenwald Zum Weihnachtskonzert der Chorvereinigung Heiligenwald gastiert der Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff. Karten im Vorverkauf.

Der Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff gastiert am Sonntag, 11. Dezember,17 Uhr, in der Kirche St. Laurentius in Heiligenwald. Der Chor, bekannt aus unzähligen Fernsehsendungen und CD-Einspielungen, wird gewohnt stimmgewaltig nach langer Zeit wieder in Heiligenwald gastieren, in memoriam Serge Jaroff, der seine Don Kosaken einst zu Weltruhm führte.