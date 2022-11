Konzert von Klarinettist Helmut Eisel und Harfenistin Birke : Mitreißende Musik im Rechtsschutzsaal

Bildstock Melancholische Harmonien der Klezmermusik füllten am Sonntag den Rechtsschutzsaal in Bildstock. Klarinettist Helmut Eisel und Harfenistin Birke Falkenroth erfreuten dort zahlreiche Zuhörer mit ihrem Konzert.

„Diese Musik kommt aus der Seele heraus“ schwärmte Holger Fedisch aus Köllerbach. Er war gemeinsam mit seinem Freund Jürgen Baumann am Sonntagabend zu Gast beim Konzert von Klarinettist Helmut Eisel und Harfenistin Birke Falkenroth im Bildstocker Rechtsschutzsaal. Beide sind zum ersten Mal in dem geschichtsträchtigen Haus. „Ich habe zufällig im Sommer Helmut Eisel am Saarbrücker Schloss gehört und diese Klänge, die er aus seiner Klarinette zaubert, haben mir so gut gefallen, dass ich geschaut habe, wann und wo er das nächste Mal in der Nähe spielt“ erzählte Jürgen Baumann, der selbst als Kind im Schulorchester Klarinette gespielt hatte. „Aber so virtuos habe ich natürlich nie spielen können.“ Er musste seinen Freund nicht lange überreden, mitzukommen. „Mein Schwager ist auch Klarinettist. Ich mag diese jüdischen, melancholischen Harmonien der Klezmermusik“ ergänzt er. Das Programm von Helmut Eisel und Birke Falkenroth heißt zwar „Klezmer im Elfenpalast“ aber das kontrastreiche Programm überraschte zusätzlich mit Flamenco-Rhythmen oder Kompositionen von Sidney Bechet und Astor Piazzolla. Die Kombination von Klarinette und Harfe harmonierte dabei perfekt.