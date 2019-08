Als Strafe musste er Schmutzwasser spucken : Des Bäckers Geiz und seine Folgen

Alt-Saarbrücken Was Karl-Ernst Kugler an einer Figur und ihrer sagenhaften Geschichte fasziniert.

Was es mit dem Kopf auf sich hat, ist weitgehend unbekannt. Die Legende ist schnell erzählt: Der Bäcker, er hieß Heed oder Heid, wohnte oberhalb der Schlosskirche und war bekannt dafür, guten Kuchen und leckeres Brot zu backen. „Er war rechtschaffen, aber auch unheimlich knauserig“, erzählt Kugler.

So auch am Weihnachtsabend 1788, als er einer armen Frau ein Brot auf Pump verweigerte und nachrief: „Ich habe mein Mehl nicht gestohlen, um die Ware an Lumpenzeug zu verschenken.“