Klimaprotest in Saarbrücken Letzte Generation blockiert Ampeln in der Innenstadt (Fotos vom Protest)

Am Mittwoch ab 16 Uhr fand in Saarbrücken eine Protestaktion der Gruppe Letzte Generation Saarbrücken statt, die den Verkehr in der Innenstadt für kurze Zeit an zehn Ampeln blockierte. Diese Aktion, bekannt als „Swarming“, wurde genutzt, um auf die drängende Klimakrise aufmerksam zu machen und die Untätigkeit der Bundesregierung in dieser Angelegenheit anzuprangern.