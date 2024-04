Großes Programm im Sommersemester Musikhochschule steht vor großem Umzug

Der Hauptstützpunkt der HfM befindet sich dann ab dem Wintersemester für fünf bis sechs Jahre in der Trierer Straße 2-4, alle anderen Standorte (Schillerschule und Alte Kirche) bleiben erhalten. Aktuell arbeitet die HfM an einem Raumplan, der den Bedürfnissen aller Fachbereiche gerecht wird und unnötige Pendelei erspart. Die Rückkehr in die Bismarckstraße habe für die HfM „oberste Priorität“, sagt Hofmann: Für den dortigen Konzertsaal existiere „kein adäquater Ersatz“; deswegen soll er vorerst auch so lange irgend möglich weitergenutzt werden. Dagegen gibt’s anderweitig laut Handschick einen „Gewinn für Ausbildung und Lehre“ zu verzeichnen: Vor zwei Wochen wurde das neue „Zentrum für Musikpädagogik“ in Betrieb genommen, mit dem sich die HfM für die „gesellschaftliche Aufgabe der Grundmusikalisierung“ wappnet. Beheimatet ist es auf 700 Quadratmetern in schallgedämmten Räumen an der Ecke Bleichstraße/Schillerplatz; bald soll dort auch ein modernes Aufnahmestudio zur Verfügung stehen.